Мультимодальные контейнерные перевозки имеют несколько отличий от других типов доставки, и это нужно четко понимать. Так, например, унимодальные перевозки – это доставка одним транспортом. При интермодальных применяется несколько типов средств передвижения по маршруту следования, но при этом используется несколько транспортных договоров.

Преимущества

Мультимодальные перевозки в Украине, Европе, странах СНГ и мира позволяют подбирать для каждого участка маршрута наиболее подходящий вид транспорта.

Поскольку перевозку осуществляет одна компания, это позволяет избежать дополнительных хлопот с оформлением договоров, бумаг. Также при возникновении непредвиденных ситуаций, фирма полностью берет ответственность на себя. Это огромный плюс для клиента, так как ему не придется искать «виноватых» среди сразу нескольких организаций, осуществляющих процесс транспортировки.

Скорость доставки. Доставить товар можно значительно быстрее, оптимизировав маршруты доставки и подобрав правильные виды транспорта. Особенно это важно для скоропортящихся и требующих экспресс-доставки товаров.

Мультимодальные перевозки грузов, действительно, очень выручают, ведь дают возможность сэкономить и доставить товар к конкретному месту назначения. Но вместе с тем, существуют подводные камни, которые могут помешать компании справиться с этой миссией. Поэтому, подобные услуги стоит заказывать только у проверенных специалистов с опытом работы в этом направлении.

