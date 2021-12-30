Грузы, которые ввозятся в страну, подлежат обязательному досмотру, проверке сопроводительных документов. Именно поэтому и задействуют таможенный склад, который обеспечивает надлежащие условия. Это означает юридическую процедуру, благодаря которой объекты, сырьё, любые партии товара направляются в зону хранения под контролем таможенных органов. Это может быть специально оборудованная площадка либо закрытое помещение.

Что такое таможенный склад, его специфика

Функционирует он таким образом, чтобы обеспечить сохранность разнообразных товаров, разделить их по отсекам, обеспечить свободный доступ надзорно-контролирующих органов. Можно сказать, что таможенный склад — это пункт временного хранения, и он необходим. Подробнее о том, как функционируют такие площадки, можно узнать в сети, ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к товарам, находящимся на них и так далее.

Это может быть любая площадка. Функционирует она в соответствии со специальным режимом, поэтому таможенный склад не является синонимом обычного склада хранения. Данные площадки одинаково часто встречаются как в открытом виде, так и в закрытом. Обязательно соблюдение следующих условий:

Обеспечить беспрепятственный доступ представителям надзорно-контролирующих органов

Соблюсти условия, стандарты, чтобы обеспечить правильность хранения

Гарантировать безопасность людям и обеспечить целостность партий товара

Таким образом на таможенном складе можно беспрепятственно размещать разные объекты: медикаменты, бытовую технику, сельскохозяйственную продукцию, многое другое. Соблюдаются и санитарно-гигиенические, противопожарные стандарты. Вышеозначенные требования об обеспечении свободного доступа, досмотра, о соблюдении правил безопасности — это лишь базовые требования, то есть необходимый минимум.

Программное обеспечение на склад ТЛС

Существуют определённые программные продукты, которые позволяют автоматизировать процессы, поставить их под контроль. Например, склад ТЛС тоже имеет свое ПО для контроля процессов. Его особенности и преимущества:

Это программное обеспечение, которое значительно упрощает финансовый учёт, автоматизирует процессы

Подходит для компаний, занимающихся оптово-розничной торговлей, занятых оказанием услуг и в некоторых других случаях

Есть разные варианты ПО для ТЛС в зависимости от специфики бизнеса, уровня сложности, функциональности, возможности выбрать дополнительные опции

Интересно, что впервые программы, объектом управления которых являлся склад ТЛС, были разработаны ещё в 90-ых годах, но с тех пор неоднократно модифицировались. За это время подобные решения удостоились множества наград. Конечно, с момента первых ПО прошло много времени, поэтому такое программное обеспечение модифицировалось, подстраиваясь под вызовы современности. Учитывался и международный опыт, передовые технологии.

Сегодня ПО для складов ТЛС пользуются небольшие, средние, даже большие по объему функционирования на рынке компании. Ценится удобный, интуитивно понятный интерфейс этих технологий, надежная сохранность баз данных. Можно оперативно рассортировать информацию по тем или иным критериям, сравнивать, выстраивать на основе этих данных закономерности. Конечно, время идёт, и ПО продолжает совершенствоваться, предлагая всё новые и новые функции. Вполне возможно автоматизировать данные структур холдинга, актуально это и для логистических компаний, сервисных центров, предприятий, производств.

Современный таможенно-лицензионный склад

Есть разные склады, пункты временного хранения, площадки для досмотра и прочее. В процессе осуществления экспортно-импортных операций задействуется таможенно-лицензионный склад, имеющий свой юридический статус. Не стоит путать его со складом временного хранения. На складе временного хранения средний срок нахождения партий товаров может быть до нескольких месяцев, но не допускается передавать право собственности.

Однако таможенно-лицензионный склад имеет свои особенности. Они следующие:

На нём располагаются партии товаров, которые подлежат неукоснительному исполнению таможенного режима. Именно на этот вариант чаще всего обращают внимание собственники груза

На нём распоагаются только партии товаров, принадлежащие владельцу данного склада

Возможно размещение товара на такой площадке вплоть до нескольких лет, действует особый налоговый, таможенный режим

Допускается сортировка, маркировка товара, распределение на более мелкие партии или объединение их в более крупные

Как видно, в таможенно-лицензионных складах возможности более широки, хотя есть и свои особенности, ведь надо соблюдать установленный таможенный режим. Кстати, поскольку на подобных площадках возможно длительное нахождение товара, то часто они оснащены дополнительным оборудованием: системами климат-контроля, холодильным оборудованием и не только. На подобных площадках хранится даже продукция сельскохозяйственного назначения, другие объекты, которые предназначаются для реализации на внутреннем рынке. Во многих случаях именно этот вариант является более рациональным, практичным. Ведь он позволяет подготовить груз для последующей доставки, реализации в торговых точках на внутреннем рынке. Но даже если точки сбыта пока что не найдены, то можно хранить партию товара на таком складе, а параллельно искать потребителей, вести переговоры.

Грамотное хранение товаров в таможенной зоне

Для того чтобы упростить экспортно-импортные операции, власти создают особые условия сотрудничества. Например, возможно хранение товаров в таможенной зоне или, как её иногда называют, в «свободной таможенной зоне». Ей характерно следующее:

Это особый правовой режим взаимодействия. Партии товара вывозятся, ввозятся за границу государства, пользуясь особым режимом: налогообложения, таможенного режима, взимания пошлин

Это распространяется на отдельные категории товаров, список которых регулируется государством. Участники внешнеэкономической деятельности пользуются законодательными привилегиями

Такие товары можно реализовывать как на внутреннем, так и на внешнем рынке

Конечно, хранение товаров в таможенной зоне — это привлекательная возможность для бизнеса. Создаются такие зоны для того, чтобы стимулировать развитие национальной экономики. Средства привлекаются не за счёт взимания налогов, пошлин, а именно за счет стимуляции развития коммерческой деятельности. Это общемировая практика, которая особенно активно задействуется в евразийском регионе и некоторых других.

Процесс хранения товара в таможенных зонах регулируется в том числе и международными правовыми актами, конвенциями. Например, ещё в 1979 году была принята Киотская конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур». Впоследствии эта конвенция неоднократно редактировалась в связи с меняющимися объективными реалиями. В частности, последняя её редакция вступила в силу с начала 2006 года. Это весьма обширный документ. Его положения регулируют почти все таможенные нюансы, что направлено на упрощение и ускорение процедур таможенного оформления и контроля, а также на стимулирование развития мировой экономики и национальных экономик мира. Конвенция была принята в городе Киото (Япония), она является важным международным документом. Власти Украины тоже соблюдают её положения.

Что такое склад временного хранения, его возможности

Среди всего разнообразия очень популярны площадки, предлагающие временное хранение стандартных, нестандартных грузов, партий товаров. В частности, в Киеве, и в Украине в целом очень часто встречается склад временного хранения, то есть универсальный вариант, предусматривающий возможность размещения товаров с соблюдением необходимых условий. Таким образом освобождается пространство, например, на территории офисного склада. А ещё, это можно назвать разумным решением для тех предпринимателей, чей бизнес является сезонным.

Современный склад временного хранения — это надёжная площадка, оборудованная всем необходимым. Есть множество преимуществ:

Подходит для логистических компаний или для тех предпринимателей, которые заинтересованы в получении дополнительного пространства

Можно выбрать любую площадь. Если говорить о покупке или аренде целого склада, то в большинстве случаев это будет нецелесообразно

Владельцы подобных точек поддерживают чистоту, соблюдают санитарно-гигиенические, противопожарные нормы безопасности. Это указывается в договоре

Также в договоре предусматривается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Конкуренция в данном сегменте велика, в том числе в Киеве, в Украине в целом, поэтому в основном подобные услуги относятся к среднему ценовому сегменту

Есть разные склады для временного хранения товаров. Но обязательно задействуются охрана, автоматизированные системы контроля. В договоре указывается, что владельцы склада несут материальную ответственность за сохранность партий товара, поэтому подобные точки оборудуются всем необходимым. Как правило, совмещается два вида контроля: автоматизированные системы безопасности и специально обученные люди, осуществляющие визуальный контроль.

Таможенный склад от Юбиай Логистик

Компания ООО ЮБИАЙ Логистик Укр предлагает широкий спектр услуг, в том числе перевозки авиационным, водным и речным, железнодорожном, автомобильным транспортом. Осуществляет и другие услуги, связанные с проведением экспортно-импортных операций и пр. Кроме того, есть возможность оформить товары в для хранения в таможенном складе, временных пунктах. Очень часто клиентов интересуют в том числе и склады временного хранения с широким комплексом дополнительных услуг: погрузка, разгрузка, обеспечение безопасности.

Актуальны в Украине и услуги, связанные с таможенным складированием. Все товары, которые ввозятся на территорию страны, подлежат таможенной очистке в соответствии с нормами законодательства. Понять это лучше поможет следующая таблица:

Для решения текущих задач Груз отправляется на хранение, пока оформляются документы, решаются какие-либо спорные моменты, рассчитываются пошлины Возможность выбора Можно выбрать открытые и закрытые площадки

онечно, в любом случае надо учитывать специфику товара, необходимость задействовать специальные условия. Специалисты Ubi Logistic оказывают всестороннюю помощь в разборе документов, обеспечивают безопасное хранение, прочие условия. Важно предоставлять возможности представителям таможенных и других надзорно-контролирующих органов осуществлять досмотр, то есть иметь свободный доступ к объектам хранения.

Безопасное хранение товаров

Безопасность — важный аспект, он касается всего: складов временного хранения, определения партий товаров в таможенную зону, нахождения в таможенно-лицензионных складах, проведения процесса погрузки-разгрузки, перемещения и прочего. В наличии есть соответствующее оборудование и, в частности, следующее:

Системы, позволяющие вести учёт товаров, грузов

Соответствующая оргтехника, ускоряющая процесс передачи информации

Разработано передовое программное обеспечение ТЛС, позволяющее вести учёт, контроль, фиксировать проведение тех или иных манипуляций

Имеется и весовое оборудование, позволяющее измерить массу всей партии, отдельных единиц товара, зафиксировать габариты, классифицировать товар: габаритный или негабаритный, «длинномеры» и прочее

Соблюдение условий для помещения товаров на склад

Да, не любую партию товаров можно свободно размещать на складах. Необходимо получить согласие. Например, если речь идёт о таможенном складе, то происходит взаимодействие с представителями таможенной службы. Собираются необходимые документы, они должны иметь базовую информацию о товарах, их назначении, габаритах и так далее. В частности, указывается наименование экспортной и импортной продукции, стоимость единицы товара, стоимость всей партии, указывается местоположение склада и основания для размещения его на подобных площадках.

Процедура сотрудничества с клиентами, с представителями надзорно-контролирующих органов налажена. В данном сегменте рынка компания ООО ЮБИАЙ Логистик Укр работает далеко не первый год, успешно сотрудничая с представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Известен перечень документов, который нужно приложить к заявлению, декларациям. В частности, в наличии должен быть контракт с собственником складской площадки, технический паспорт, а также документы, подтверждающие возможность размещения партий товара. Указываются и условия хранения, строки. В наличии должны быть и складские квитанции, плюс, документы, подтверждающие оплату услуг, пошлин. Указывается и то, требуются ли особые условия хранения для тех или иных товаров. На основании этого принимается решение о том, подходит ли для хранения открытая или закрытая площадка.

Работа со всеми типами груза

Порою приходится иметь дело с товарами особого назначения. Например, следующими:

Скоропортящиеся Они имеют ограниченный срок хранения Опасные, особо опасные. Размещение их требует особых условий Для этого недостаточно лишь определиться с площадкой, то есть выбрать открытую или закрытую, но надо и соблюсти многие другие стандарты

Именно поэтому компания Юбиай Логистик предлагает предварительные консультации, которые проводятся бесплатно. Можно заранее составить свой список вопросов, запросить дополнительную информацию, что поможет убедиться в целесообразности сотрудничества. Приводятся и финансовые расчёты, даётся экономическое обоснование. Сотрудничество ведется на основе договора. В том числе указываются условия страхования. Страхование может покрывать стоимость всей партии товара или предусматривать частичное возмещение. Указывается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторон. С проектом договора тоже можно ознакомиться заблаговременно. В компании Ubi Logistic работают профессионалы, которые оказывают комплексные услуги. В частности, следующие:

Грузоперевозки и таможенно-брокерские услуги

Внешнеэкономическая деятельность

Складская логистика и финансовый консалтинг

Комплексные логистические услуги

Грузоперевозки с температурным режимом, негабаритные перевозки, перевозки специальных грузов

Логистический аудит, логистический аутсорсинг

Аудит транспортной, производственной логистики, аудит автоматизации логистики

Задействование современных методов, обеспечивающих контроль

В раоте помогают специализированные программы, программное обеспечение. В частности, для складов ТЛС, о чем говорилось выше. ПО позволит, к тому же, оперативно оформить карточку учёта грузов. В ней будут отображаться, фактически, все параметры, характеристики данной партии товара, включая время его прибытия, проведение осмотров и других манипуляций, погрузка, разгрузка, убытие. А ещё, это позволит эффективно проработать остатки, рассчитать время нахождения товаров на складе и прочее. Конечно, это не единственная программа, позволяющая во многом автоматизировать работу с партиями товара, однако она является признанным лидером. Актуально это для владельцев бизнеса, занимающихся оптово-розничной торговлей, для сферы услуг и так далее. Благодаря этому клиентам будет предоставлена полная отчётность, в том числе в виде графиков, схем, диаграмм.

Специалисты ООО ЮБИАЙ Логистик Укр проходят профильное обучение, повышают квалификацию в соответствии с меняющимися современными реалиями. Услуги оказываются не только в Киеве, но и по всей Украине. За помощью обращаются предприниматели, ведущие деятельность как внутри страны, так и осуществляющие экспортно-импортные операции, то есть занятые в сфере внешнеэкономической деятельности.

Качественное хранение товаров независимо от сезона

Эти и многие другие услуги, связанные с коммерческой активностью, актуальны круглый год. Да, есть виды бизнеса, имеющие строго сезонный характер, но в основном таможенно-лицензионные склады, хранение товаров в таможенной зоне, склады временного хранения интересуют представителей бизнеса независимо от сезона. Компания всегда открыта для плодотворного сотрудничества, соблюдая договорённости, сроки. Склады, где осуществляется хранение, обеспечены соответствующим оборудованием, приспособлениями: фронтальными, консольными, глубинными стеллажами, сенсорами, датчиками, позволяющими исключить риск распространения огня, резких перепадов температуры, влажности.

На сайте есть информация, которая поможет понять, как осуществляется сотрудничество с нашей компанией Юбиай Логистик, каковы гарантии, перспективы, формы отчётности. Товар прибывает на склады на транспорте, в наличии есть любые транспортные средства, подходящие для габаритных и крупногабаритных грузов. Если есть возможность транспортировать объект, разобрав его на части, то есть демонтировать без потери технико-эксплуатационных свойств, то транспортировку целесообразно осуществлять в разобранном виде.

Очень важно подходить индивидуально к каждому заказу, будь то партия грузов, состоящих из товаров первой необходимости, медицинских препаратов, одежды или бытовой техники, оборудования, сырья и не только. Если расчёты проведены грамотно, груз застрахован, то задействование подобных складов будет выгодно экономически. Не придётся переплачивать за квадратные метры, за содержание площадей на постоянной основе. Порою приходится иметь дело и с сыпучими, жидкими объектами, то есть требующими особых условий.

Работа на легальной основе

Деятельность организована исключительно на легальной основе. Это означает, что не все грузы, образцы товаров закон позволяет размещать на складах. Например, товары, у которых истекает срок реализации или срок годности, не могут участвовать в экономическом обороте, они не подлежат экспорту, импорту. Не допускается их реализация и внутри страны.

Также закон налагает ограничения на товары двойного назначения, которые могут использоваться в том числе и в военных целях. Подробный перечень их указывается в нормативно-правовых актах. Некоторые ограничения распространяются и на химикаты, фармацевтическую продукцию. Иногда ограничения не столь серьёзны, но они требуют наличия дополнительных условий: маркировка, пробы, особая тара, дополнительное сопровождение и так далее.

Проверка товаров перед размещением на складе

Это обязательное условие. Надо определить срок хранения, оценить качество продукции и её соответствие заявленным в документам требованиям. Определяются и характеристики товара, измеряются габариты, фиксируется масса. Всё это применимо как к каждой конкретной единице, так и ко всей партии в целом. Не меньшее внимание уделяется и таре, упаковке, надежной фиксации. Для этого есть боксы, поддоны, коробки, цистерны, контейнеры и прочее. Подбираются и соответствующие транспортные средства.

Сотрудничество с таможенными органами при осуществлении экспортно-импортных операций налажено, что значительно упрощает и убыстряет работу. Осуществляется контроль за перемещением и хранением объектов со стороны нашей компании. Под контролем находятся и погрузочно-разгрузочные операции.

Взаимовыгодное сотрудничество с компанией Ubi-Logistic

Предпринимателям, которые сотрудничают с нашей компанией на регулярной основе, будут предоставлены особые условия сотрудничества. Но в любом случае партнёрство с Ubi-Logistic выгодное, ценообразование прозрачное. В наличии есть таможенные склады, таможенно-лицензионные, склады временного хранения, позволяющие вместить объекты разных форматов. Компания зарегистрирована в Реестре владельцев таможенных складов, имеет разрешительные документы на оказание подобных услуг. Будут обеспечены все условия для взаимодействия с заказчиками, помогает в организации контроля и современное программное обеспечение, внедрение инновационных технологий. Заказчики получают отчётность, они могут получить информацию о состоянии, местонахождении груза, в том числе и в формате реального времени.

Клиентам будет предоставлена не только бумажная, но и электронная документация. Компания обязуется сохранять все персональные, платежные данные клиентов, а также информацию, относящуюся к категории коммерческой. Эти сведения конфиденциальны, они не передаются третьим лицам, не используются впоследствии в коммерческих целях. В любое время можно позвонить, заказать обратный звонок, связаться с виртуальным консультантом, написать по электронной почте или же посетить офис компании лично. На сайте можно узнать подробнее обо всех услугах, в том числе и тех, что связаны с предоставлением таможенно-лицензионных и других складов. Также есть информация об автопарке компании, о нюансах транспортировки наземным транспортом, самолётами, морскими контейнерами и так далее.

На нашем портале публикуется актуальная информация относительно изменений в законодательстве, нововведений, о специфике сотрудничества, ценообразовании, гарантиях и прочих важных аспектах партнерства. Указаны контактные данные. В первую очередь учитываются интересы клиента независимо от того, является ли он постоянным или заказывает разовую услугу.