Пересечение границы транспортным средством с грузом ‒ стандартный процесс, в результате которого осуществляется импорт и экспорт всевозможной продукции. Однако далеко не каждый бизнесмен знаком со всеми особенностями оперативной растаможки товара.
Наши специалисты точно знают, что во время решения подобных вопросов важно помнить о трех основных нюансах:
|Оперативность
|Продукт, который долгое время находится на границе по причине ошибок, допущенных при оформлении документов, отличается высокой себестоимостью. Таким образом, у предпринимателя имеется всего несколько решений: уменьшать собственный процент от продажи или продавать товар дороже, чем конкуренты.
|Клиент не принимает прямое участие в решении проблем
|Транспортировка продукции ‒ это продолжительный процесс, в котором могут принимать участие далеко не все предприниматели. В противном случае отмечают простой бизнеса, что негативно сказывается на полученной прибыли.
|Гарантии надежной и безопасной грузоперевозки
|Мы исключаем возможные убытки своих клиентов, так как гарантируем целостность и сохранность груза во время его транспортировки.
Под правильным таможенным оформлением принято рассматривать грамотно спланированную процедуру, в результате которой в документации не будет допущено ни единой ошибки. Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг имеет огромный опыт в данной сфере, а потому предлагает четкое разделение обязанностей между всеми сотрудниками.
Для защиты интересов клиента мы предоставляем договор о сотрудничестве, в котором будут указаны основные нюансы дальнейшей совместной работы.
В украинском законодательстве прописана еще одна обязательная процедура для предпринимателей ‒ таможенно-брокерские услуги. Далеко не у каждого бизнесмена имеется свободное время на длительные поиски таможенного посредника, который поможет разобраться в оформлении груза.
На современном рынке работает огромное количество компаний, предоставляющих подобные услуги. Цена таможенно-брокерских услуг зависит от разных критериев, устанавливаемых компаниями:
В процессе выбора подходящей компании каждый предприниматель обязательно должен помнить: высокая стоимость ‒ это не гарантия достойного качества услуг. То же самое касается и слишком низких цен, которые не подтверждают выгодную сделку между клиентом и компанией-исполнителем.
Прежде чем воспользоваться таможенно-брокерскими услугами, необходимо учесть следующие важные факторы, что касаются выбранной компании:
Под последним пунктом принято рассматривать всестороннюю поддержку клиента, которая заключается в полном цикле работы. Таким образом, компания занимается решением вопросов, связанных с оформлением документов на товар, а также осуществляет перевозку груза по указанному адресу.
Менеджер компании должен объяснить клиенту от чего зависит цена таможенно-брокерских услуг и, что именно включено в данную стоимость. Чем большее количество услуг предлагает компания для грузоперевозки продукции, тем выгоднее сотрудничество.
К примеру, цены таможенно-брокерских услуг зависят от того, сколько именно компаний будет заниматься решением Ваших вопросов. Оформление документов на товар, грузоперевозка, логистические услуги от различных исполнителей обходятся намного дороже. Ведь каждое юридическое лицо занимается обработкой Вашей документации и заново детально изучает основные характеристики груза.
Когда нужно перевезти товар в другой город или страну для его дальнейшее продажи, необходимо учитывать несколько основных нюансов:
Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг всегда учитывает особенности каждого груза во время его перевозки. Иногда требуется особая срочность в решении вопросов своевременной поставки конкретной продукции. Это часто касается современных гаджетов от китайских компаний: с каждым выходом новой модели стоимость предыдущей уменьшается как минимум на 30%. В таком случае особую роль играет оперативная поставка, что поможет немного увеличить себестоимость продукции.
Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг поможет грамотно выполнить весь цикл перевозки товаров из Китая: начиная с процедуры закупки и заканчивая доставкой к указанному месту прибытия. Таким образом, клиенту удается сэкономить достаточно большие денежные суммы на отдельно оплачиваемых услугах таможенного посредника.
Несмотря на то, что основная задача посредника заключается в предоставлении собственной помощи во время растаможки товара, брокер также предлагает и некоторые дополнительные услуги.
Если клиент изначально договорился с брокером, тогда последний может проконтролировать сохранность груза во время его нахождения на складе, когда происходит процедура оформления необходимых документов. Кроме того, посредник поможет решить различные спорные ситуации, которые могут произойти при оформлении продукции.
Такие дополнительные услуги важно предусмотреть заранее, чтобы они были изначально включены в общую стоимость работы брокера.
Воспользовавшись таможенно-логистическими услугами (брокерскими) от профессионалов, заказчик получает возможность комплексного решения всех задач. Некоторые транспортные компании желают сэкономить свое время и деньги, а потому отказываются сотрудничать с государственными структурами. Как результат: неправильно заполненные бумаги, ошибки при проведении расчетов и прочее. Это становится главной причиной штрафов, ареста продукции на границе, что приводит к задержкам ожидаемых поставок. Таким образом, страдает клиент, у которого будут сорваны оговоренные сроки поставки товара.
Поэтому таможенный брокер ‒ это специалист, без которого сложно представить полноценный процесс грузоперевозки. Наши специалисты знакомы с основными нюансами сотрудничества с определенными государственными службами, помогая в оформлении необходимого пакета документов. В результате таможенный контроль осуществляется согласно закону.
Компания Ubi-Logistic предлагает следующий список услуг:
За счет упрощенного прохода таможенного контроля удается значительно увеличить объемы ВЭД компании, а также поставки продукции в целом.
Определиться с выбором таможенного брокера в Киеве достаточно сложно за счет огромного количества компаний. Брокерские услуги Ubi-Logistic ‒ это полноценный комплекс услуг для каждого клиента, который непременно сможет оценить основные преимущества такого сотрудничества.
Мы выделили несколько особенностей своей работы, что непременно понравятся каждому заказчику:
Для успешного прохождения таможенного контроля опытный брокер обязательно должен разбираться в уже принятых и новых правилах оформления бумаг. Поэтому наши специалисты регулярно изучают внесенные изменения в Таможенный кодекс.
Таможенно-логистические услуги (брокерские) рассчитываются индивидуально для каждого клиента. Стоимость таких услуг зависит от объема предоставленной работы, характеристик груза и сложностей, что могут возникнуть в процессе его оформления.
Для предварительного расчета стоимости необходимо обратиться за помощью в нашу компанию. Для этого нужно позвонить по указанным номерам телефона на сайте или заполнить короткую форму обратной связи. С Вами непременно свяжутся наши менеджеры в течение короткого времени.
Если клиента устраивает указанная стоимость, тогда будет оформлен договор о сотрудничестве. Этот документ позволяет защитить права и интересы клиента. В договоре всегда указываются различные форс-мажорные ситуации и пути их возможного решения.
Брокер ‒ это таможенный посредник, который помогает выполнить грамотное оформление груза в результате предварительной договоренности с клиентом.
Таможенно-логистические услуги (брокерские) подразумевают выполнение следующих задач:
В последнее время особой популярностью пользуются международные таможенно-брокерские услуги, позволяющие осуществлять импорт или экспорт продукции из-за границы.
Компания Ubi-Logistic также предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться комплексными услугами таможенного брокера. В таком случае заказчику не потребуется платить лишние денежные средства на поиски специалиста. Ведь международные таможенно-брокерские услуги подразумевают решение всех вопросов без участия клиента. Заказчик сможет только контролировать выполненные задачи и вносить определенные корректировки в работу специалистов.
Перед тем, как заказать брокерские услуги Ubi-Logistic, каждый клиент имеет возможность воспользоваться консультацией от наших специалистов. Бесплатные консультации позволяют заказчику более детально разобраться в решении вопросов, связанных с транспортировкой товара за границу. Кроме того, заказчик сможет понять, нуждается ли он в предоставлении логистических услуг.
Самые распространенные запросы от клиентов:
Очень часто клиенты обращаются за помощью в нашу компанию в случае самостоятельной организации транспортировки товара.
На консультации заказчик сможет более подробно узнать о брокерских услугах Ubi-Logistic, о нововведениях в Таможенный кодекс Украины. Клиенты узнают, как правильно поступить в процессе возникновения форс-мажорных ситуаций. С помощью менеджера компании удастся ознакомиться с приблизительной стоимостью импорта товара.
Чтобы процесс грузоперевозок осуществлялся максимально быстро, качественно и выгодно для клиента, необходимо заручиться поддержкой опытных специалистов. Наша команда предлагает собственную помощь в решении вопросов, связанных с выбором оптимального маршрута для своевременной поставки товара в надлежащем виде.
Во время экспорта или импорта продукции невозможно обойтись без международных таможенно-брокерских услуг. Во время оформления экспорта потребуется подготовка необходимого пакета документов ‒ это сопроводительная документация, которая в обязательном порядке проверяется на таможенном контроле.
Процесс подготовки состоит из трех основных этапов:
Чтобы успешно экспортировать или импортировать различные виды грузов, важен постоянный контроль законодательства. Незнание основных правил и нововведений часто становится причиной возникновения сложных ситуаций.
Поэтому таможенно-брокерские услуги в Украине пользуются особым спросом среди мелких и крупных предпринимателей, желающих избежать форс-мажорных обстоятельств.
Стоимость данной услуги зависит от количества продукции, что необходимо транспортировать, от таможенного режима и особенностей товара. Наши специалисты делают все возможное, чтобы предлагать своим клиентам доступные цены.
Одно из главных преимуществ заключается в том, что заказчик освобождает себя от проблем, связанных с оформлением груза, подготовкой документов и других сложных, но обязательных процедур. Для опытного брокера ‒ это не сложная задача, а ежедневная работа, что позволяет ему оперативно выполнять поставленные цели.
Начинающие и более опытные украинские предприниматели знакомы с опытом своих зарубежных коллег, которые не занимаются самостоятельным решением таможенных вопросов. Они отмечают для себя множество выгод, а потому доверяют выполнение данной работы опытным специалистам.
Компания Ubi-Logistic всегда учитывает индивидуальные пожелания клиента, представляя его интересы на международном рынке. Поэтому мы сделаем все возможное для успешной поставки импортной продукции, что положительно сказывается на ее дальнейшей реализации.
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3 комментариев
Статья очень интересная и поможет тем кто будет сталкиваться с таможенным товаром и уже будет снять все нюансы. В статье все подробно описано за что вам большое спасибо. Однозначно советую ее прочесть.
Услуги от брокера мне очень помогли быстро развиться в финансовом плане. Если вам нужны будет, обращайтесь.
Очень доволен сотрудничеством с компанией ubi-logistic, полностью сопровождают мой груз и помогают со всеми документами на границе. Работают качественно и надежно. Могу с уверенностью рекомендовать!
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