Перевоз груза через границы всегда связан с решением вопросов таможенного оформления товаров ‒ растаможки. Таможенно-брокерские услуги помогут каждому клиенту предотвратить различные сложности, связанные с успешным прохождением границы согласно законодательству Украины. В таком случае брокер является главным помощником и представителем интересов клиента во время прохождения таможенного контроля. Это позволит быстро оформить груз и доставить его по указанному адресу. Просчитать стоимость перевозки Узнать стоимость Просчитать стоимость перевозки Откуда Куда Расстояние (КМ) Перевозки По Украине Импорт Экспорт Тип авто Тип кузова Тент Реф Цельномет Рассчитать стоимость доставки Ваша скидка 5 % грн. с НДС евро Для получения ПЕРСОНАЛЬНОЙ СКИДКИ введите ваши данные















Растаможка товара: таможенно-брокерские услуги от специалистов Ubi-Logistic Пересечение границы транспортным средством с грузом ‒ стандартный процесс, в результате которого осуществляется импорт и экспорт всевозможной продукции. Однако далеко не каждый бизнесмен знаком со всеми особенностями оперативной растаможки товара. Наши специалисты точно знают, что во время решения подобных вопросов важно помнить о трех основных нюансах: Оперативность Продукт, который долгое время находится на границе по причине ошибок, допущенных при оформлении документов, отличается высокой себестоимостью. Таким образом, у предпринимателя имеется всего несколько решений: уменьшать собственный процент от продажи или продавать товар дороже, чем конкуренты. Клиент не принимает прямое участие в решении проблем Транспортировка продукции ‒ это продолжительный процесс, в котором могут принимать участие далеко не все предприниматели. В противном случае отмечают простой бизнеса, что негативно сказывается на полученной прибыли. Гарантии надежной и безопасной грузоперевозки Мы исключаем возможные убытки своих клиентов, так как гарантируем целостность и сохранность груза во время его транспортировки. Под правильным таможенным оформлением принято рассматривать грамотно спланированную процедуру, в результате которой в документации не будет допущено ни единой ошибки. Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг имеет огромный опыт в данной сфере, а потому предлагает четкое разделение обязанностей между всеми сотрудниками. Для защиты интересов клиента мы предоставляем договор о сотрудничестве, в котором будут указаны основные нюансы дальнейшей совместной работы. В украинском законодательстве прописана еще одна обязательная процедура для предпринимателей ‒ таможенно-брокерские услуги. Далеко не у каждого бизнесмена имеется свободное время на длительные поиски таможенного посредника, который поможет разобраться в оформлении груза. На современном рынке работает огромное количество компаний, предоставляющих подобные услуги. Цена таможенно-брокерских услуг зависит от разных критериев, устанавливаемых компаниями: проценты для сотрудников фирм;

слишком низкая стоимость услуг, чтобы привлечь как можно большее количество потенциальных клиентов;

завышенная стоимость, которая будет аргументирована высоким качеством предоставляемых услуг и многое другое.

От чего зависит цена таможенно-брокерских услуг В процессе выбора подходящей компании каждый предприниматель обязательно должен помнить: высокая стоимость ‒ это не гарантия достойного качества услуг. То же самое касается и слишком низких цен, которые не подтверждают выгодную сделку между клиентом и компанией-исполнителем. Прежде чем воспользоваться таможенно-брокерскими услугами, необходимо учесть следующие важные факторы, что касаются выбранной компании: определенный опыт работы в данной сфере деятельности;

отсутствие судебных исков от клиентов и большого количества негативных отзывов;

все вопросы должны быть оформлены документально, что позволяет защитить интересы клиента и его груз в целом;

отсутствие необходимого участия клиента при таможенном оформлении документов и грузоперевозке;

множество довольных клиентов и долгосрочное сотрудничество;

прочие дополнительные услуги. Под последним пунктом принято рассматривать всестороннюю поддержку клиента, которая заключается в полном цикле работы. Таким образом, компания занимается решением вопросов, связанных с оформлением документов на товар, а также осуществляет перевозку груза по указанному адресу. Менеджер компании должен объяснить клиенту от чего зависит цена таможенно-брокерских услуг и, что именно включено в данную стоимость. Чем большее количество услуг предлагает компания для грузоперевозки продукции, тем выгоднее сотрудничество. К примеру, цены таможенно-брокерских услуг зависят от того, сколько именно компаний будет заниматься решением Ваших вопросов. Оформление документов на товар, грузоперевозка, логистические услуги от различных исполнителей обходятся намного дороже. Ведь каждое юридическое лицо занимается обработкой Вашей документации и заново детально изучает основные характеристики груза.



Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг ‒ Ubi-Logistic Когда нужно перевезти товар в другой город или страну для его дальнейшее продажи, необходимо учитывать несколько основных нюансов: Быстрая доставка груза. Это особенно касается недорогой продукции или китайских новинок. Если товар конкурентов намного быстрее попадет на рынок, предприниматель теряет главную выгоду для себя.

Экономия на грузоперевозке. Помните о том, что чем дешевле поставка из Китая, тем ниже себестоимость продукции во время ее розничной продажи, а это непременно сказывается на потребительском спросе. В случае продажи товара в интернет-магазине удается установить доступную стоимость для клиентов.

Целостность и сохранность груза. Доставка хрупких предметов и дорогостоящей продукции требует особого внимания, чтобы исключить повреждение товара при транспортировке. Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг всегда учитывает особенности каждого груза во время его перевозки. Иногда требуется особая срочность в решении вопросов своевременной поставки конкретной продукции. Это часто касается современных гаджетов от китайских компаний: с каждым выходом новой модели стоимость предыдущей уменьшается как минимум на 30%. В таком случае особую роль играет оперативная поставка, что поможет немного увеличить себестоимость продукции. Логистическая компания по предоставлению таможенно-брокерских услуг поможет грамотно выполнить весь цикл перевозки товаров из Китая: начиная с процедуры закупки и заканчивая доставкой к указанному месту прибытия. Таким образом, клиенту удается сэкономить достаточно большие денежные суммы на отдельно оплачиваемых услугах таможенного посредника.



Дополнительные таможенно-логистические услуги (брокерские) Несмотря на то, что основная задача посредника заключается в предоставлении собственной помощи во время растаможки товара, брокер также предлагает и некоторые дополнительные услуги. Если клиент изначально договорился с брокером, тогда последний может проконтролировать сохранность груза во время его нахождения на складе, когда происходит процедура оформления необходимых документов. Кроме того, посредник поможет решить различные спорные ситуации, которые могут произойти при оформлении продукции. Такие дополнительные услуги важно предусмотреть заранее, чтобы они были изначально включены в общую стоимость работы брокера.



Брокерские услуги от компании Ubi-Logistic: преимущества сотрудничества Воспользовавшись таможенно-логистическими услугами (брокерскими) от профессионалов, заказчик получает возможность комплексного решения всех задач. Некоторые транспортные компании желают сэкономить свое время и деньги, а потому отказываются сотрудничать с государственными структурами. Как результат: неправильно заполненные бумаги, ошибки при проведении расчетов и прочее. Это становится главной причиной штрафов, ареста продукции на границе, что приводит к задержкам ожидаемых поставок. Таким образом, страдает клиент, у которого будут сорваны оговоренные сроки поставки товара. Поэтому таможенный брокер ‒ это специалист, без которого сложно представить полноценный процесс грузоперевозки. Наши специалисты знакомы с основными нюансами сотрудничества с определенными государственными службами, помогая в оформлении необходимого пакета документов. В результате таможенный контроль осуществляется согласно закону. Компания Ubi-Logistic предлагает следующий список услуг: определение кодов УКТ ВЭД;

предоставление логистических услуг;

расчет обязательных таможенных платежей (пошлин);

подготовка и подача таможенных деклараций;

оформление товара (экспорт или импорт);

получение лицензий, разрешений и сертификатов;

помощь в процессе оформления другой необходимой сопроводительной документации. За счет упрощенного прохода таможенного контроля удается значительно увеличить объемы ВЭД компании, а также поставки продукции в целом.



Почему стоит обратиться за помощью именно в нашу компанию Определиться с выбором таможенного брокера в Киеве достаточно сложно за счет огромного количества компаний. Брокерские услуги Ubi-Logistic ‒ это полноценный комплекс услуг для каждого клиента, который непременно сможет оценить основные преимущества такого сотрудничества. Мы выделили несколько особенностей своей работы, что непременно понравятся каждому заказчику: В столице работает достаточно много специализированных компаний, предоставляющих брокерские услуги. Но более практичным вариантом является заказать данную услугу в комплексе с другими услугами грузоперевозки. Таким образом, заказчик сэкономит не только собственные деньги, но и время. Клиент освобождает себя от поисков сразу нескольких компаний для выполнения одной общей операции. Компания Ubi-Logistic возьмет под свою ответственность решение вопросов, связанных с логистикой, транспортировкой и оформлением пакета документов.

Мы предоставляем качественные таможенно-брокерские услуги в Украине благодаря огромному опыту и профессионализму наших специалистов.

Решением всех сложных вопросов занимаются наши специалисты. В результате мы освобождаем клиента от забот, связанных с оформлением документов на товар.

Вся информация, которую клиент передает нашим сотрудникам во время работы, остается конфиденциальной. Для успешного прохождения таможенного контроля опытный брокер обязательно должен разбираться в уже принятых и новых правилах оформления бумаг. Поэтому наши специалисты регулярно изучают внесенные изменения в Таможенный кодекс.



Помощь в расчете стоимости брокерских услуг Таможенно-логистические услуги (брокерские) рассчитываются индивидуально для каждого клиента. Стоимость таких услуг зависит от объема предоставленной работы, характеристик груза и сложностей, что могут возникнуть в процессе его оформления. Для предварительного расчета стоимости необходимо обратиться за помощью в нашу компанию. Для этого нужно позвонить по указанным номерам телефона на сайте или заполнить короткую форму обратной связи. С Вами непременно свяжутся наши менеджеры в течение короткого времени. Если клиента устраивает указанная стоимость, тогда будет оформлен договор о сотрудничестве. Этот документ позволяет защитить права и интересы клиента. В договоре всегда указываются различные форс-мажорные ситуации и пути их возможного решения.



Какие обязанности таможенного брокера Брокер ‒ это таможенный посредник, который помогает выполнить грамотное оформление груза в результате предварительной договоренности с клиентом. Таможенно-логистические услуги (брокерские) подразумевают выполнение следующих задач: Заполнение декларации, в которой брокер детально указывает основные характеристики перевозимой продукции.

Выбирается код согласно ТН ВЭД.

Происходит оформление таможенной декларации.

Осуществляется сертификация продукции.

Оформление другой сопроводительной документации, что позволит транспортировать груз через границу на законных основаниях. В последнее время особой популярностью пользуются международные таможенно-брокерские услуги, позволяющие осуществлять импорт или экспорт продукции из-за границы. Компания Ubi-Logistic также предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться комплексными услугами таможенного брокера. В таком случае заказчику не потребуется платить лишние денежные средства на поиски специалиста. Ведь международные таможенно-брокерские услуги подразумевают решение всех вопросов без участия клиента. Заказчик сможет только контролировать выполненные задачи и вносить определенные корректировки в работу специалистов. Преимущества бесплатных консультаций Перед тем, как заказать брокерские услуги Ubi-Logistic, каждый клиент имеет возможность воспользоваться консультацией от наших специалистов. Бесплатные консультации позволяют заказчику более детально разобраться в решении вопросов, связанных с транспортировкой товара за границу. Кроме того, заказчик сможет понять, нуждается ли он в предоставлении логистических услуг. Самые распространенные запросы от клиентов: Точные сроки и цена самостоятельной доставки товара, а также расчет стоимости грузоперевозки от специалистов компании Ubi-Logistic.

Какие гарантии предоставляет компания для заказчиков.

Список обязательного пакета документов, который понадобиться для успешного пересечения границы.

Какие существуют способы удостовериться в качестве продукции без прямого контакта с клиентом. Очень часто клиенты обращаются за помощью в нашу компанию в случае самостоятельной организации транспортировки товара. На консультации заказчик сможет более подробно узнать о брокерских услугах Ubi-Logistic, о нововведениях в Таможенный кодекс Украины. Клиенты узнают, как правильно поступить в процессе возникновения форс-мажорных ситуаций. С помощью менеджера компании удастся ознакомиться с приблизительной стоимостью импорта товара. Чтобы процесс грузоперевозок осуществлялся максимально быстро, качественно и выгодно для клиента, необходимо заручиться поддержкой опытных специалистов. Наша команда предлагает собственную помощь в решении вопросов, связанных с выбором оптимального маршрута для своевременной поставки товара в надлежащем виде.



Международные таможенно-брокерские услуги: импорт и экспорт товара Во время экспорта или импорта продукции невозможно обойтись без международных таможенно-брокерских услуг. Во время оформления экспорта потребуется подготовка необходимого пакета документов ‒ это сопроводительная документация, которая в обязательном порядке проверяется на таможенном контроле. Процесс подготовки состоит из трех основных этапов: сбор и подготовка всех бумаг;

оплата пошлины;

соблюдение основных норм, правил и законов при прохождении контроля на таможне. Чтобы успешно экспортировать или импортировать различные виды грузов, важен постоянный контроль законодательства. Незнание основных правил и нововведений часто становится причиной возникновения сложных ситуаций. Поэтому таможенно-брокерские услуги в Украине пользуются особым спросом среди мелких и крупных предпринимателей, желающих избежать форс-мажорных обстоятельств.

